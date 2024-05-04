В Одессе прогремели взрывы в субботу, 4 мая. Российские войска нанесли ракетный удар по Одесскому району, в результате чего есть пострадавшие люди.

Обновлено в 17:24.

Взрывы в Одессе 4 мая

Сегодня днем, 4 мая, враг нанес ракетный удар по Одесскому району, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Сейчас смотрят

Известно о трех раненых: мужчине и двух женщинах. Мужчине медицинская помощь оказана на месте, а женщины госпитализированы. Им оказывают необходимую помощь.

По данным ОВА, повреждена гражданская инфраструктура. На месте работают все соответствующие службы.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 14:55. Перед этим Воздушные силы ВСУ также предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с Юга.

Одесса на карте

Полномасштабная война в Украине длится уже 801-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото : Нацполиция

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.