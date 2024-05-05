Обстрел Украины дронами 5 мая: уничтожены 23 из 24 Шахедов

В ходе обстрела Украины дронами 5 мая армия РФ применила ударные беспилотники Shahed-136/131.

Атака дронами сегодня

Всего во время атаки дронами сегодня российские оккупанты выпустили 24 Шахеда.

Летели дроны с Севера и с Юга – из Курской области и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

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Воздушное нападение отбивали зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В конце концов противовоздушная оборона Украины 23 из 24 Шахедов ликвидировала.

Согласно данным командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука, силы ПВО приземлили вражеские беспилотники в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 802-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ, Николай Олещук

Фото: 112 ОБр ТрО ВСУ

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