Обстрел Украины дронами 5 мая: уничтожены 23 из 24 Шахедов
В ходе обстрела Украины дронами 5 мая армия РФ применила ударные беспилотники Shahed-136/131.
Атака дронами сегодня
Всего во время атаки дронами сегодня российские оккупанты выпустили 24 Шахеда.
Летели дроны с Севера и с Юга – из Курской области и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Воздушное нападение отбивали зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В конце концов противовоздушная оборона Украины 23 из 24 Шахедов ликвидировала.
Согласно данным командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука, силы ПВО приземлили вражеские беспилотники в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 802-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ, Николай Олещук
Фото: 112 ОБр ТрО ВСУ