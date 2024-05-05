В Днепре слышны звуки взрывов: город атакуют дроны

В Днепре раздались звуки взрывов в ночь на 5 мая. Город находится под атакой вражеских беспилотников.

Взрывы в Днепре 5 мая

О взрывах в Днепре в ночь на 5 мая сообщили в 01:05 корреспонденты издания Суспільне.

Перед взрывами в Днепре Воздушные силы ВСУ зафиксировали вражеский дрон в районе города.

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