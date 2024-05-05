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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Днепре слышны звуки взрывов: город атакуют дроны

Обстрел Днепра дронами 5 мая 2024 года: последствия взрывов
Фото: Факти ICTV

В Днепре раздались звуки взрывов в ночь на 5 мая. Город находится под атакой вражеских беспилотников.

Взрывы в Днепре 5 мая

О взрывах в Днепре в ночь на 5 мая сообщили в 01:05 корреспонденты издания Суспільне.

Перед взрывами в Днепре Воздушные силы ВСУ зафиксировали вражеский дрон в районе города.

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Обстрел Днепра дронами 5 мая 2024 года: последствия взрывов

Фото: DeepStateMapLive

Полномасштабная война в Украине длится уже 802-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

атака дронами, Война в Украине, Взрыв, Днепр, Днепропетровская область
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