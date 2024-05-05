В Полтаве взрыв: россияне попали в элеватор в Полтавском районе

Сегодня, 5 мая, в Полтаве прогремел взрыв. Враг попал по гражданской инфраструктуре в районе.

Об этом сообщил Филипп Пронин, глава Полтавской областной военной администрации.

Взрыв в Полтаве сегодня

По словам Филиппа Пронина, звуки взрыва слышали в пределах Полтавского района. Ракетный удар повредил элеватор в Полтавской громаде. К счастью, никто не пострадал.

Сейчас смотрят

Во время тревоги командование Воздушных сил ВСУ предупреждало об активности вражеской тактической авиации на Востоке и угрозе запуска ракет. Впоследствии военные сообщили о скоростной цели в направлении Полтавской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 802-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.