Взрывы в Днепре 5 мая: повреждены инфраструктурные объекты и многоэтажка

За время, пока гремели взрывы в Днепре 5 мая, представители Воздушного командования Восток ликвидировали 12 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Обновлено в 08:05. По одному сбили в Криворожском и Никопольском районах, еще десять – в Днепровском.

Взрывы в Днепре 5 мая: что известно

Обломки сбитых дронов во время взрывов в Днепре 5 мая повредили инфраструктурные объекты и многоэтажку.

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Вспыхнуло несколько пожаров.

В Слобожанской громаде побиты два автомобиля. Кроме того, задело магазин.

Никопольский район пять раз атаковали ударные дроны разных типов. Еще дважды оккупанты били по району из тяжелой артиллерии.

В Никополе повреждены два предприятия, рекреационный объект и частный дом.

К счастью, всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Днепр на карте

Полномасштабная война в Украине длится уже 802-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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