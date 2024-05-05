Татьяна Забожко, редактор ленты
Взрывы в Днепре 5 мая: повреждены инфраструктурные объекты и многоэтажка
За время, пока гремели взрывы в Днепре 5 мая, представители Воздушного командования Восток ликвидировали 12 ударных беспилотников Shahed-136/131.
Обновлено в 08:05. По одному сбили в Криворожском и Никопольском районах, еще десять – в Днепровском.
Взрывы в Днепре 5 мая: что известно
Обломки сбитых дронов во время взрывов в Днепре 5 мая повредили инфраструктурные объекты и многоэтажку.
Вспыхнуло несколько пожаров.
В Слобожанской громаде побиты два автомобиля. Кроме того, задело магазин.
Никопольский район пять раз атаковали ударные дроны разных типов. Еще дважды оккупанты били по району из тяжелой артиллерии.
В Никополе повреждены два предприятия, рекреационный объект и частный дом.
К счастью, всюду обошлось без погибших и пострадавших.
Днепр на карте
Полномасштабная война в Украине длится уже 802-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.