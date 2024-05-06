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РФ сбросила авиабомбы на Золочев: есть разрушения, среди раненых — полицейские

Удар по Золочеву 6 травня 2024: які наслідки
Фото: ГСЧС, Нацполиция

Сегодня ночью россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по поселку Золочев Богодуховского района на Харьковщине.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Удар УАБ по Золочеву

По словам Олега Синегубова, от удара повреждены: здание детско-юношеской спортивной школы, поселковый совет, дом детской юношеской школы, дом культуры, управление социальной защиты, суд, и еще примерно 10 частных домов.

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Удар по Золочеву 6 травня 2024: які наслідки Фото 1

Удар по Золочеву 6 травня 2024: які наслідки Фото 2

Раненые полицейские

Как сообщили в полиции Харьковской области, кроме женщины 1964 года рождения ранения получили двое полицейских, которые находились на дежурстве в отделении.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 803-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ГСЧС

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