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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Харькове прогремели взрывы перед тревогой: оккупанты наносят удары

Вибухи в Україні, війна
Фото: Факти ICTV

В Харькове прогремели мощные взрывы перед тем, как в городе и области объявили воздушную тревогу.

Взрывы в Харькове 6 мая

Российские оккупанты наносят удары по Харькову и области, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По информации ОВА, оккупанты около 17:00 нанесли удары по селам Черкасские Тишки и Липцы Харьковского района.

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На эту минуту, обошлось без пострадавших. Информация о разрушениях уточняется.

Перед взрывами в Харькове и области Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с Востока.

Харьков на карте

Взрывы в Харькове 6 мая 2024 года: что известно

Фото: DeepStateMapLive

Полномасштабная война в Украине длится уже 803-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Харьков, Харьковская область
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