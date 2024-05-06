Взрыв в банке в Чернигове 6 мая: произошел пожар, здание повреждено
Взрыв в банке в центре Чернигова произошел около четырех утра 6 мая.
Об этом сообщили в полиции области.
Взрыв в банке в Чернигове 6 мая: что известно
Согласно данным полиции, после взрыва в банке в Чернигове 6 мая вспыхнул пожар, здание повреждено.
На обнародованных правоохранителями кадрах видно, что разрушенные конструкции упали на рядом припаркованный автомобиль.
Люди, отмечают в полиции, к счастью, не пострадали.
Сейчас на месте взрыва работают спасатели, следственно-оперативные группы, взрывотехники, руководство областного и представители районного управления полиции.
Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва.
Источник: Полиция Черниговской области
Фото: Полиция Черниговской области