Взрыв в банке в Чернигове 6 мая: произошел пожар, здание повреждено

Взрыв в банке в центре Чернигова произошел около четырех утра 6 мая.

Об этом сообщили в полиции области.

Взрыв в банке в Чернигове 6 мая: что известно

Согласно данным полиции, после взрыва в банке в Чернигове 6 мая вспыхнул пожар, здание повреждено.

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На обнародованных правоохранителями кадрах видно, что разрушенные конструкции упали на рядом припаркованный автомобиль.

Люди, отмечают в полиции, к счастью, не пострадали.

Сейчас на месте взрыва работают спасатели, следственно-оперативные группы, взрывотехники, руководство областного и представители районного управления полиции.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва.

Источник: Полиция Черниговской области

Фото: Полиция Черниговской области

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