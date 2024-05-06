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Татьяна Забожко, редактор ленты

Взрыв в банке в Чернигове 6 мая: произошел пожар, здание повреждено

Вибух у банку в Чернігові 6 травня 2024

Взрыв в банке в центре Чернигова произошел около четырех утра 6 мая.

Об этом сообщили в полиции области.

Взрыв в банке в Чернигове 6 мая: что известно

Согласно данным полиции, после взрыва в банке в Чернигове 6 мая вспыхнул пожар, здание повреждено.

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На обнародованных правоохранителями кадрах видно, что разрушенные конструкции упали на рядом припаркованный автомобиль.

Люди, отмечают в полиции, к счастью, не пострадали.

Сейчас на месте взрыва работают спасатели, следственно-оперативные группы, взрывотехники, руководство областного и представители районного управления полиции.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва.

Источник: Полиция Черниговской области

Фото: Полиция Черниговской области

Банк, Взрыв, Полиция, Черниговская область
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