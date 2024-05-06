Юлия Захарченко, редактор ленты
Взрыв в российском Смоленске: загорелся кирпичный завод
В российском Смоленске вспыхнул масштабный пожар на кирпичном заводе общей площадью 1,5 тыс. кв. м.
Пожар в Смоленске на заводе
Перед пожаром в кирпичном заводе в Смоленске прогремели мощные взрывы, сообщают российские паблики.
По информации российских СМИ, возгорание произошло в цехе по производству кирпича около 20:00 по местному времени.
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Местные жители Смоленска утверждают, что обвалилась кровля здания, а перед самим пожаром было слышно два взрыва.
Пока неизвестно, почему вспыхнул пожар. О пострадавших пока не сообщается. На месте работают экстренные службы.
Смоленск на карте
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