Взрывы в Киеве: над столицей ПВО сбило все российские ракеты

Взрывы в Киеве на рассвете слышали местные жители — россияне с авиации атаковали Украину ракетами.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил об отличной работе сил противовоздушной обороны на подступах к столице.

Взрывы в Киеве 8 мая

По его словам, российский враг нанес Киеву ракетный удар — применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушная тревога в столице продолжалась более трех часов. Ракеты заходили на Киев с разных направлений.

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По предварительным данным, в Киеве нет пострадавших и разрушений. Во время ракетной атаки сильные взрывы в Киеве слышали несколько раз.

Сергей Попко поблагодарил силы противовоздушной обороны за отличную работу в защите Киева, ведь все вражеские цели удалось сбить.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 805-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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