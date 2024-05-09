Отсек голову кухонным ножом: на Киевщине мужчина жестоко убил и расчленил сына

Житель Киевской области приговорен к 11 годам лишения свободы за то, что убил, а затем расчленил тело собственного сына.

Об этом информирует Киевская областная прокуратура.

— При поддержании публичного обвинения прокурорами Киево-Святошинской окружной прокуратуры суд признал виновным жителя Киевской области в убийстве собственного сына (ч. 1 ст. 115 УК Украины), — говорится в сообщении.

Ему назначено наказание — 11 лет лишения свободы.

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Убийство в поселке Белогородка

Прокуроры в суде доказали, что в селе Белогородка в ночь с 24 на 25 сентября в частном садовом доме между отцом и сыном на почве длительных неприязненных отношений во время распития спиртных напитков возник конфликт. В ходе ссоры отец нанес удары руками по голове сына, после чего последний не подавал признаков жизни.

— С целью сокрытия совершенного преступления мужчина с помощью кухонного ножа расчленил тело потерпевшего путем отсечения головы от туловища, — говорится в сообщении.

В дальнейшем на собственном автомобиле переместил туловище убитого в лесопосадку на территории Белогородской территориальной общины. Голову сына он спрятал в кустарниках неподалеку от жилого комплекса в Софиевской Борщаговке.

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