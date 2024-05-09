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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Взрыв в Одессе 9 мая: горожан предупредили о скоростной цели

Вибухи в Україні, обстріл РФ

В Одессе прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.

Взрыв в Одессе 9 мая 2024 года

Перед взрывом Труханов предупреждал горожан о ракете в направлении Одессы и просил находиться в укрытиях.

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— Ракета в нашем направлении! — писал он.

В Воздушных силах ВСУ отмечали, что в Одесскую область летит скоростная цель.

На данный момент о пострадавших и разрушениях ничего не известно.

Напомним, что днем 29 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по прибрежной зоне Одессы, в результате чего погибло семь человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 806-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Взрыв, Одесса
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