Малиновская Ангелина, редактор ленты
Взрыв в Одессе 9 мая: горожан предупредили о скоростной цели
В Одессе прогремел взрыв.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.
Взрыв в Одессе 9 мая 2024 года
Перед взрывом Труханов предупреждал горожан о ракете в направлении Одессы и просил находиться в укрытиях.
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— Ракета в нашем направлении! — писал он.
В Воздушных силах ВСУ отмечали, что в Одесскую область летит скоростная цель.
На данный момент о пострадавших и разрушениях ничего не известно.
Напомним, что днем 29 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по прибрежной зоне Одессы, в результате чего погибло семь человек.
Полномасштабная война в Украине длится уже 806-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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