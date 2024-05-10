Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
Взрывы в Харькове, звучит воздушная тревога
Вечером 10 мая в Харькове прогремели мощные взрывы во время сигнала воздушной тревоги.
Взрывы в Харькове сегодня
О взрывах в Харькове вечером сегодня, 10 мая, сообщили корреспонденты издания Суспільне новини.
Харьков на карте
Полномасштабная война в Украине длится уже 807-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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