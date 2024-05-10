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Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы в Харькове, звучит воздушная тревога

Взрывы в Харькове 10 мая 2024 года: что известно
Фото: Факти ICTV

Вечером 10 мая в Харькове прогремели мощные взрывы во время сигнала воздушной тревоги.

Взрывы в Харькове сегодня

О взрывах в Харькове вечером сегодня, 10 мая, сообщили корреспонденты издания Суспільне новини.

Харьков на карте

Взрывы в Харькове 10 мая 2024 года: что известно

Фото: DeepStateMapLive

Полномасштабная война в Украине длится уже 807-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Харьков, Харьковская область
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