Взрывы в Харькове, звучит воздушная тревога

Вечером 10 мая в Харькове прогремели мощные взрывы во время сигнала воздушной тревоги.

Взрывы в Харькове сегодня

О взрывах в Харькове вечером сегодня, 10 мая, сообщили корреспонденты издания Суспільне новини.

Харьков на карте

Полномасштабная война в Украине длится уже 807-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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