Взрывы в Сумах: российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям
В Сумах прогремели мощные взрывы днем сегодня, 12 мая. Российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям города.
Взрывы в Сумах сегодня
Российские войска нанесли ракетный удар по окраине города Сумы, сообщили в областной военной администрации.
На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки врага уточняются. По предварительной информации, обошлось без жертв.
Перед взрывами в Сумах Воздушные силы ВСУ предупредили о значительной активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и южном направлениях, а также разведывательных беспилотников.
Вскоре Воздушные силы ВСУ заявили о зафиксированном движении ракеты через Сумскую область.
Сумы на карте
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