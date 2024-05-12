Взрывы в Сумах: российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям

В Сумах прогремели мощные взрывы днем сегодня, 12 мая. Российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям города.

Взрывы в Сумах сегодня

Российские войска нанесли ракетный удар по окраине города Сумы, сообщили в областной военной администрации.

На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки врага уточняются. По предварительной информации, обошлось без жертв.

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Перед взрывами в Сумах Воздушные силы ВСУ предупредили о значительной активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и южном направлениях, а также разведывательных беспилотников.

Вскоре Воздушные силы ВСУ заявили о зафиксированном движении ракеты через Сумскую область.

Сумы на карте

Полномасштабная война в Украине длится уже 809-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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