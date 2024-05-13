Ракетная опасность с востока: в Харькове прогремел взрыв

Вечером 13 мая в Харькове прогремел взрыв.

Об этом сообщают Telegram-каналы, официального подтверждения информации пока нет. Следим за ситуацией.

Взрыв в Харькове 13 мая 2024 года

Перед тем, как в Харькове прогремел взрыв в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности с востока.

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— Угроза пусков для прифронтовых областей, — отметили в ведомстве.

Есть ли разрушения и пострадавшие не известно.

Напомним, что ночью 13 мая в Харькове был слышен ряд взрывов.

За несколько часов до этого городской глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что есть два прилета в ближайшем пригороде.

Полномасштабная война в Украине длится уже 810-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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