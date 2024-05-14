Взрывы в Харькове 14 мая: повреждены многоэтажки, школа и десятки гаражей

Взрывы в Харькове 14 мая стали следствием удара планировочными авиабомбами УМПБ Д-30.

Обновлено в 13:54.

Взрывы в Харькове 14 мая: что известно

Взрывы в Харькове 14 мая прогремели в шесть утра в густонаселенном Киевском районе.

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Одним ударом российские оккупанты разрушили три гаража.

Другой прилет зафиксирован на открытой территории.

Как сообщил с места происшествия во время общенационального телемарафона Єдині новини городской глава Игорь Терехов, во время утреннего удара пострадали семь многоэтажек, школа, 40 гаражей в двух кооперативах, гражданские автомобили.

В общей сложности коммунальщики насчитали 615 окон.

Специалисты обследуют крыши домов и закрывают контуры выбитых окон.

Острую реакцию на стресс диагностировали у 52-летнего мужчины и женщин 66, 56 и 38 лет.

К слову, воздушная тревога во время этой утренней атаки длилась четыре с половиной часа.

Полномасштабная война в Украине длится уже 811-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Олег Синєгубов, Игорь Терехов

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