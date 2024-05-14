Взрывы в Харькове 14 мая: повреждены многоэтажки, школа и десятки гаражей
Взрывы в Харькове 14 мая стали следствием удара планировочными авиабомбами УМПБ Д-30.
Обновлено в 13:54.
Взрывы в Харькове 14 мая: что известно
Взрывы в Харькове 14 мая прогремели в шесть утра в густонаселенном Киевском районе.
Одним ударом российские оккупанты разрушили три гаража.
Другой прилет зафиксирован на открытой территории.
Как сообщил с места происшествия во время общенационального телемарафона Єдині новини городской глава Игорь Терехов, во время утреннего удара пострадали семь многоэтажек, школа, 40 гаражей в двух кооперативах, гражданские автомобили.
В общей сложности коммунальщики насчитали 615 окон.
Специалисты обследуют крыши домов и закрывают контуры выбитых окон.
Острую реакцию на стресс диагностировали у 52-летнего мужчины и женщин 66, 56 и 38 лет.
К слову, воздушная тревога во время этой утренней атаки длилась четыре с половиной часа.
Полномасштабная война в Украине длится уже 811-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Олег Синєгубов, Игорь Терехов