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Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы в Харькове: россияне нанесли удар КАБами по району жилой застройки

Вибухи в Україні, ППО
Фото: Факти ICTV

Мощные взрывы в Харькове прогремели днем сегодня, 14 мая. Российские войска атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами (КАБами).

Взрывы в Харькове сегодня

Информацию о взрывах в Харькове днем 14 мая подтвердил городской глава Игорь Терехов. По его словам, в Харькове второй раз за день было шумно.

Терехов заявил об ударе по району жилой застройки в Шевченковском районе, вокруг которого расположены многоквартирные дома.

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По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг нанес несколько ударов, в частности по жилой застройке центральной части Харькова.

Известно о попадании КАБа в 10-й этаж многоквартирного жилого дома, однако без пожара. Сейчас осуществляется поквартирный обход.

На месте другого удара зафиксировано попадание по гаражам — примерно 10 из них горят. Повреждена многоэтажка.

По обновленным данным, количество пострадавших увеличилось до 18 человек. Среди них — трое детей.

Еще пострадали 10 женщин и 5 мужчин. Самому старшему мужчине — 87 лет.

Один гражданский мужчина — в тяжелом состоянии. Около 11 человек получили травмы средней степени. Пятеро — в легком состоянии. Шесть человек госпитализированы.

Перед взрывами в Харькове Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковскую область, а вскоре — о повторных пусках.

Удар КАБами по Харькову

Утром 14 мая по Харькову уже ударили двумя КАБами, в результате чего пострадали два человека в Киевском районе.

Одним ударом было разрушено три гаража, повреждено еще несколько. Второй произошел по открытой местности. Оба прилетели в густонаселенный район.

Всего в результате утреннего удара КАБами по Харькову пострадали семь жилых домов, школа, два гаражных кооператива, гражданские машины, выбито 615 окон.

Харьков на карте

Взрывы в Харькове 14 мая 2024 года: что известно

Фото: DeepStateMapLive

Полномасштабная война в Украине длится уже 811-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Бомба, Война в Украине, Взрыв, Харьков, Харьковская область
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