Взрывы в Харькове: россияне нанесли удар КАБами по району жилой застройки
Мощные взрывы в Харькове прогремели днем сегодня, 14 мая. Российские войска атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами (КАБами).
Взрывы в Харькове сегодня
Информацию о взрывах в Харькове днем 14 мая подтвердил городской глава Игорь Терехов. По его словам, в Харькове второй раз за день было шумно.
Терехов заявил об ударе по району жилой застройки в Шевченковском районе, вокруг которого расположены многоквартирные дома.
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг нанес несколько ударов, в частности по жилой застройке центральной части Харькова.
Известно о попадании КАБа в 10-й этаж многоквартирного жилого дома, однако без пожара. Сейчас осуществляется поквартирный обход.
На месте другого удара зафиксировано попадание по гаражам — примерно 10 из них горят. Повреждена многоэтажка.
По обновленным данным, количество пострадавших увеличилось до 18 человек. Среди них — трое детей.
Еще пострадали 10 женщин и 5 мужчин. Самому старшему мужчине — 87 лет.
Один гражданский мужчина — в тяжелом состоянии. Около 11 человек получили травмы средней степени. Пятеро — в легком состоянии. Шесть человек госпитализированы.
Перед взрывами в Харькове Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковскую область, а вскоре — о повторных пусках.
Удар КАБами по Харькову
Утром 14 мая по Харькову уже ударили двумя КАБами, в результате чего пострадали два человека в Киевском районе.
Одним ударом было разрушено три гаража, повреждено еще несколько. Второй произошел по открытой местности. Оба прилетели в густонаселенный район.
Всего в результате утреннего удара КАБами по Харькову пострадали семь жилых домов, школа, два гаражных кооператива, гражданские машины, выбито 615 окон.
Харьков на карте
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