Российская авиация атаковала Херсон: есть пострадавшие, самому младшему — 15 лет

Взрывы в Херсоне прогремели днем 15 мая — российские войска атаковали город с авиации.

Взрывы в Херсоне сегодня: что известно о пострадавших

В результате атаки российской авиации есть прилеты в Центральном районе Херсона.

По данным председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина, повреждены жилые дома и образовательное учреждение, сейчас известно о семи пострадавших.

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Самому младшему — 15 лет, у парня ранения носа и плеча.

39-летняя женщина получила взрывную травму, осколочное ранение живота и перелом костей таза, у 32-летнего мужчины легкие ранения — взрывная травма и ушиб головы.

Кроме того, со взрывными травмами госпитализировали двух женщин — 58 и 40 лет. Еще у одной женщины 39 лет — контузия, взрывная и черепно-мозговая травмы, у 78-летней жительницы Херсона взрывная травма, ранение лица и руки.

— Медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь пострадавшим, — подчеркнул Прокудин.

Полномасштабная война в Украине длится уже 812-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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