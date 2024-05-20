Взрыв в Миргороде Полтавской области прогремел утром 20 мая во время воздушной тревоги.

Взрывы в Миргороде сегодня

Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин подтвердил взрывы в Миргородском районе Полтавской области во время воздушной тревоги.

— Второй раз за сутки враг атаковал Полтавщину. Взрывы слышали в Миргородском районе. По предварительной информации, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру не было, — уточнил он.

Перед этим Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Миргорода, а затем о движении еще одной ракеты через Полтавщину.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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