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Взрывы под Миргородом 20 мая: в ОВА сообщили о последствиях
Взрыв в Миргороде Полтавской области прогремел утром 20 мая во время воздушной тревоги.
Взрывы в Миргороде сегодня
Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин подтвердил взрывы в Миргородском районе Полтавской области во время воздушной тревоги.
— Второй раз за сутки враг атаковал Полтавщину. Взрывы слышали в Миргородском районе. По предварительной информации, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру не было, — уточнил он.
Перед этим Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Миргорода, а затем о движении еще одной ракеты через Полтавщину.
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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 816-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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