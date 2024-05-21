Ночные взрывы в Харькове: из-за атаки дронов пострадали три человека
Ночью, 21 мая, российские военные запустили по Харькову дроны-камикадзе Шахед — есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове ночью 21 мая
По его словам, в результате ударов дронами-камикадзе оказали помощь четырем пострадавшим. В результате атаки загорелись частные дома и гаражи.
По словам городского главы Харькова Игоря Терехова, есть предварительная информация об ударе Шахедом по одному из любимых мест отдыха горожан.
На месте пожаров работают все соответствующие службы и волонтеры.
Впоследствии Олег Синегубов сообщил, пострадавших все-таки трое: 61-летний мужчина, 69-летняя и 72-летняя женщины. У всех них острая реакция на стресс.
Последствия атаки дронов 21 мая
В результате падения обломков горели два частных дома и гараж. Другие два удара пришлись в дорожное покрытие и тротуар частного сектора, без пожара.
Еще один обломок повредил микроавтобус, также возник пожар.
По словам Олега Синегубова, в четырех локациях в городе повреждены 25 грузовых автомобилей и автобусов, три легковых автомобиля. Также повреждены окна в трехэтажном офисном здании коммунального предприятия. Повреждены четыре частных дома.
Фото: Олег Синегубов