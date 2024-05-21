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Взрывы в Конотопе: РФ нанесла ракетный удар по производственной инфраструктуре
В Конотопе Сумской области Россия нанесла ракетный удар по производственной инфраструктуре днем сегодня, 21 мая.
Взрывы в Конотопе сегодня
Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре города Конотоп, сообщили в Сумской областной военной администрации.
Сейчас на месте работают все необходимые службы. Последствия атаки российских войск уточняются.
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