Взрывы в Конотопе: РФ нанесла ракетный удар по производственной инфраструктуре

В Конотопе Сумской области Россия нанесла ракетный удар по производственной инфраструктуре днем сегодня, 21 мая.

Взрывы в Конотопе сегодня

Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре города Конотоп, сообщили в Сумской областной военной администрации.

Сейчас на месте работают все необходимые службы. Последствия атаки российских войск уточняются.

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