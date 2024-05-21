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Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы в Конотопе: РФ нанесла ракетный удар по производственной инфраструктуре

Вибух, атака дронів, ракетна атака
Фото: Факти ICTV

В Конотопе Сумской области Россия нанесла ракетный удар по производственной инфраструктуре днем сегодня, 21 мая.

Взрывы в Конотопе сегодня

Враг нанес ракетный удар по производственной инфраструктуре города Конотоп, сообщили в Сумской областной военной администрации.

Сейчас на месте работают все необходимые службы. Последствия атаки российских войск уточняются.

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Взрывы в Конотопе Сумской области 21 мая 2024 года: что известно

Фото: DeepStateMapLive

Полномасштабная война в Украине длится уже 818-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Конотоп, Ракетные удары России, ракетний удар, Сумская область
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