Утром в Харькове слышны взрывы: враг попал в объект транспортной инфраструктуры
Взрыв в Харькове прогремел утром 21 мая — россияне целились в объект транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Взрыв в Харькове сегодня
По его словам, в результате вражеского ракетного обстрела по объекту транспортной инфраструктуры пострадал 53-летний гражданский мужчина.
Позже он уточнил, что в результате ракетного обстрела транспортного предприятия пострадали два человека.
Командование Воздушных сил предупреждало о применении российским врагом баллистического вооружения с восточного направления.
Напомним, что ночью в Харькове также раздавались взрывы — россияне направили на город ударные дроны Шахед. Есть поврежденные частные дома, произошли пожары.
Известно о четырех пострадавших.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 818-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.