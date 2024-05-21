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Марта Бондаренко, редактор ленты

Утром в Харькове слышны взрывы: враг попал в объект транспортной инфраструктуры

Вибухи в Україні, обстріл РФ

Взрыв в Харькове прогремел утром 21 мая — россияне целились в объект транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрыв в Харькове сегодня

По его словам, в результате вражеского ракетного обстрела по объекту транспортной инфраструктуры пострадал 53-летний гражданский мужчина.

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Позже он уточнил, что в результате ракетного обстрела транспортного предприятия пострадали два человека.

Командование Воздушных сил предупреждало о применении российским врагом баллистического вооружения с восточного направления.

Напомним, что ночью в Харькове также раздавались взрывы — россияне направили на город ударные дроны Шахед. Есть поврежденные частные дома, произошли пожары.

Известно о четырех пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 818-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

балістична ракета, Война в Украине, Взрыв, Харьков
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