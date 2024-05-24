Ангелина Малиновская, редакторка стрічки
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Ракетная опасность: в Кропивницком прогремели взрывы
В Кропивницком громко – там раздаются взрывы.
Об этом пишут Telegram-паблики, официальной информации пока нет. Следим за ситуацией.
Взрывы в Кропивницком 24 мая 2024 года
Перед тем, как в городе раздались взрывы в Воздушных силах ВСУ, предупреждали о ракетной опасности.
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— Ракета в Николаевской области в направлении Кировоградской области! – пишет ведомство.
Пока неизвестно о последствиях взрывов в Кропивницком — есть ли разрушения и пострадавшие в городе.
Напомним, что 20 мая прогремели взрывы в Кропивницком. Сообщалось, что пострадавших и разрушений нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 821-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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