В Кропивницком громко – там раздаются взрывы.

Об этом пишут Telegram-паблики, официальной информации пока нет. Следим за ситуацией.

Взрывы в Кропивницком 24 мая 2024 года

Перед тем, как в городе раздались взрывы в Воздушных силах ВСУ, предупреждали о ракетной опасности.

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— Ракета в Николаевской области в направлении Кировоградской области! – пишет ведомство.

Пока неизвестно о последствиях взрывов в Кропивницком — есть ли разрушения и пострадавшие в городе.

Напомним, что 20 мая прогремели взрывы в Кропивницком. Сообщалось, что пострадавших и разрушений нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 821-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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