В прокуратуре показали момент нанесения Россией авиаударов по ТЦ в Харькове

В Харьковской областной прокуратуре показали нанесение авиаударов Россией по строительному гипермаркету в Харькове.

– Момент российских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове, – говорится в подписи к видео.

Обстрел Харькова 25 мая

Россия в течение дня обстреливала Харьков, самый жесткий удар произошел примерно в 16:00. Именно в это время РФ атаковала строительный гипермаркет, где находилось много людей. В результате есть погибшие, пострадавшие, а также пропавшие без вести.

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Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Харькова 25 мая и отметил, что это очередное проявление российского безумия.

Полномасштабная война в Украине длится уже 822-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Олег Синегубов

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