РФ нанесла удар по ТЦ в Харькове: есть погибшие, пострадавшие, много людей пропали без вести

В Харьковской области несколько раз за день раздались взрывы. Впервые громко было около 10:40, через час после этого под обстрелом оказался областной центр. И примерно в 16:00 снова российские войска нанесли удары по городу — прилет случился по строительному гипермаркету.

Также взрыв прогремел примерно в семь часов вечера — предварительно под обстрелом оказался район плотной жилой застройки. Пока известно о двух пострадавших в результате прилета в центральную часть города.

Взрывы под Харьковом 25 мая: что известно

Около 16.00, как сообщил мэр Игорь Терехов, зафиксирован прилет в спальном районе города, в плотной гражданской застройке.

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Кроме того, Игорь Терехов проинформировал, что уже известно о двух погибших.

— Есть большое количество людей, пропавших без вести. Много раненых. Судя по всему, удар нанесли именно по торговому центру, где находилось много людей – это чистый терроризм, – добавил он.

Со своей стороны глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что два российских КАБа попали по строительному гипермаркету в Харькове, там возник пожар на 15 тыс. кв. м. Количество пострадавших возросла до 35 человек, а четверо пропали без вести.

Игорь Терехов сообщил, что, по информации от руководства магазина, на момент удара в помещении могло находиться около 200 человек. Также известно о 15 работниках гипермаркета, которые не выходят на связь.

После этого Россия снова нанесла удар по Харькову.

— Еще один удар только пришелся по Центральному парку. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, — пишет Терехов в Telegram.

Как отметил мэр, снаряд, которым россияне ударили по Центральному парку Харькова, не разорвался, его разминируют.

– После того, как было попадание в ТЦ, был прилет в центральный парк. К счастью, эта ракета не разорвалась. Там никто не пострадал. Сейчас сотрудники ГСЧС разминируют этот снаряд, – сказал Терехов в эфире телемарафона.

Перед этим около 11:00 утра, когда в области тоже было громко, мэр Игорь Терехов сообщал, что взрывы раздались под Харьковом, а не в самом областном центре.

По его словам, речь шла об очень близком пригороде.

Там, отмечает мэр Харькова, российские оккупанты нанесли два удара корректируемыми авиабомбами (КАБами).

По словам руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, под обстрел попал населенный пункт Харьковского района.

Ранение получил гражданский мужчина.

Напомним, что взрывы в Харькове и районе гремели и после полуночи 25 мая.

Два удара пришлись по областному центру, еще два – по району.

В Харькове одним из ударов разрушена мастерская лицея и, частично, основное здание учебного заведения.

Кроме того, уничтожен 31 автомобиль, выбиты стекла в нескольких многоэтажках, поврежден супермаркет.

Другое попадание зафиксировано в промышленной зоне.

В Харьковском районе два попадания пришлись по открытой местности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 822-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

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