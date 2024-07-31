Укр Рус
Укр Рус
Популярные Статьи
Стальные волки: что известно о ССО и их операциях во время полномасштабной войны
Инфографика Срочно
Взрывы под Киевом: на подступах к столице уничтожены десятки Шахедов
Олимпиада-2024: расписание соревнований и когда будут выступать украинцы
Белодед досадно завершила выступления на Олимпиаде в 1/8 финала и не сдержала слез
Футбольный турнир на Олимпиаде-2024: календарь и расписание матчей
Происшествия
Алина Гончаренко, редактор ленты новостей

Пытался поджечь здание ТЦК: в Виннице задержали несовершеннолетнего агента РФ

Намагався спалити будівлю ТЦК
Фото: СБУ

В Виннице правоохранители разоблачили агента российской спецслужбы, который пытался сжечь одно из админзданий ТЦК на территории региона.

Несовершеннолетний агент ФСБ пытался сжечь здание ТЦК: что известно

Сообщение о поджоге Винницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки поступило в полицию 6 июля около 04:15.

Неизвестный бросил в здание две бутылки с зажигательной смесью, в результате чего возник пожар. Военным удалось потушить огонь.

Сейчас смотрят

Как оказалось, в стену военкомата вражеский агент бросил коктейль Молотова и снял возгорание на камеру своего телефона.

Несовершеннолетнего диверсанта задержали в одном из винницких хостелов.

Как несовершеннолетнего одессита завербовала ФСБ РФ

Как выяснило следствие, агентом ФСБ оказался 17-летний житель Одессы. Российская спецслужба вышла на него весной этого года, когда злоумышленник искал быстрого заработка в интернете.

На одном из таких сайтов житель Одессы выложил свое резюме, на которое откликнулся представитель ФСБ РФ.

За денежное вознаграждение он предложил одесситу поджигать объекты военной инфраструктуры и автомобили украинских военных.

После так называемых тестовых заданий от ФСБ в виде фотофиксации локаций ВСУ в портовом городе российские оккупанты отправили своего соратника в Винницкую область.

Там диверсант должен был поджечь здание ТЦК. После этого задания несовершеннолетний агент РФ должен был продолжить серию поджогов на территории Житомира.

Однако правоохранители задержали злоумышленника.

Какое наказание грозит агенту РФ, который пытался сжечь здание ТЦК

Во время обысков у фигуранта изъяли самодельную зажигательную смесь и телефон, который он использовал для съемки преступления и общения с ФСБ РФ.

Сейчас вражеский агент находится под стражей. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте также
Готовила поджог ТЦК по заданию оккупантов: на Кировоградщине задержали агента РФ
Підпалила авто Нацгвардії

Источник: СБУ, Нацполиция
агенти Кремля, Поджег, ТЦК
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мобилизация с 1 августа: будут ли изменения в закон
ЗСУ військовий
Искали быстрого заработка: в Киевской области задержана пара, которая поджигала авто ВСУ по запросу РФ
На Киевщине задержана молодая пара, которая поджигала авто Сил обороны по заказу РФ
Сожгли 15 авто ВСУ: в Одессе разоблачили шестерых курьеров — агентов РФ
Підпалювали авто ЗСУ в Одесі
В ТЦК назвали случаи, когда мобилизуют мужчин в возрасте 18-25 лет
Мобилизация в Украине — в каких случаях мобилизуют мужчин 18-25 лет
Выезд мужчин за границу: изменения с 1 августа
Выезд мужчин за границу — изменения с 1 августа 2024

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь