Пытался поджечь здание ТЦК: в Виннице задержали несовершеннолетнего агента РФ

В Виннице правоохранители разоблачили агента российской спецслужбы, который пытался сжечь одно из админзданий ТЦК на территории региона.

Несовершеннолетний агент ФСБ пытался сжечь здание ТЦК: что известно

Сообщение о поджоге Винницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки поступило в полицию 6 июля около 04:15.

Неизвестный бросил в здание две бутылки с зажигательной смесью, в результате чего возник пожар. Военным удалось потушить огонь.

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Как оказалось, в стену военкомата вражеский агент бросил коктейль Молотова и снял возгорание на камеру своего телефона.

Несовершеннолетнего диверсанта задержали в одном из винницких хостелов.

Как несовершеннолетнего одессита завербовала ФСБ РФ

Как выяснило следствие, агентом ФСБ оказался 17-летний житель Одессы. Российская спецслужба вышла на него весной этого года, когда злоумышленник искал быстрого заработка в интернете.

На одном из таких сайтов житель Одессы выложил свое резюме, на которое откликнулся представитель ФСБ РФ.

За денежное вознаграждение он предложил одесситу поджигать объекты военной инфраструктуры и автомобили украинских военных.

После так называемых тестовых заданий от ФСБ в виде фотофиксации локаций ВСУ в портовом городе российские оккупанты отправили своего соратника в Винницкую область.

Там диверсант должен был поджечь здание ТЦК. После этого задания несовершеннолетний агент РФ должен был продолжить серию поджогов на территории Житомира.

Однако правоохранители задержали злоумышленника.

Какое наказание грозит агенту РФ, который пытался сжечь здание ТЦК

Во время обысков у фигуранта изъяли самодельную зажигательную смесь и телефон, который он использовал для съемки преступления и общения с ФСБ РФ.

Сейчас вражеский агент находится под стражей. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ, Нацполиция

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