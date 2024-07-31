Утром россияне обстреляли окрестности Херсона: погиб мужчина, ранена женщина

Под утро российские войска с временно оккупированного левого берега обстреляли пригород Херсона. Погиб человек.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Обстрел Херсона 31 июля

По его словам, фатальные травмы получил 68-летний мужчина. Его тело из-под завалов собственного дома достали спасатели.

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У 73-летней женщины контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы из-за удара вражеского дрона. Медики на месте оказали ей необходимую помощь.

В прокуратуре Херсонской области рассказали, что оккупанты ударили по городу около 05:20. По факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины) начато досудебное расследование.

Обстрел Херсонщины

За прошедшие сутки оккупационные войска восемь раз обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины. Попадания зафиксированы в Херсоне и Камышанах. В результате российских ударов по общине погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения средней степени тяжести.

Полномасштабная война в Украине длится уже 889-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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