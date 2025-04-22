Взрывы в Запорожье 22 апреля: пострадали 33 человека, есть погибшая

Во вторник, 22 апреля, прогремели взрывы в Запорожье. В результате вражеской атаки в одном из районов города возник пожар.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 22 апреля: что известно

Взрывы в Запорожье сегодня прогремели во время воздушной тревоги. Иван Федоров предупреждал об активности вражеской тактической авиации, применении управляемых авиационных бомб (КАБов) и ударных беспилотников по Запорожской области.

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В 11:31 руководитель ОВА сообщил о взрывах и призвал граждан оставаться в безопасных местах.

— В результате вражеской атаки россиян по Запорожской области, в одном из районов Запорожья возник пожар, — написал Федоров в Telegram.

Говоря о том, где был взрыв в Запорожье сегодня, Федоров сказал, что российские захватчики атаковали город двумя КАБами, один попал по инфраструктурному объекту, другой — густонаселенному району и жилому дому.

В эфире телемарафона Єдині новини Федоров сообщил, что результате взрывов в Запорожье пострадали 33 человека. Все пострадавшие обратились в больницу.

Он также сообщил, что в результате обстрела пострадали четверо детей, а именно мальчики 16, 14, 4 и 3 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Также руководитель ОВА сообщил, что погибла 69-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения. Врачи пытались реанимировать ее, но не смогли спасти.

Федоров также опубликовал видео последствий вражеской атаки по Запорожью 22 апреля. На кадрах видно поврежденный многоэтажный дом и горящий автомобиль.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 154-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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