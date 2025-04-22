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Вікторія Васьковська, редактор сайта

Взрывы в Запорожье 22 апреля: пострадали 33 человека, есть погибшая

атака по Запоріжжю

Во вторник, 22 апреля, прогремели взрывы в Запорожье. В результате вражеской атаки в одном из районов города возник пожар.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 22 апреля: что известно

Взрывы в Запорожье сегодня прогремели во время воздушной тревоги. Иван Федоров предупреждал об активности вражеской тактической авиации, применении управляемых авиационных бомб (КАБов) и ударных беспилотников по Запорожской области.

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В 11:31 руководитель ОВА сообщил о взрывах и призвал граждан оставаться в безопасных местах.

— В результате вражеской атаки россиян по Запорожской области, в одном из районов Запорожья возник пожар, — написал Федоров в Telegram.

Говоря о том, где был взрыв в Запорожье сегодня, Федоров сказал, что российские захватчики атаковали город двумя КАБами, один попал по инфраструктурному объекту, другой — густонаселенному району и жилому дому.

В эфире телемарафона Єдині новини Федоров сообщил, что результате взрывов в Запорожье пострадали 33 человека. Все пострадавшие обратились в больницу.

Он также сообщил, что в результате обстрела пострадали четверо детей, а именно мальчики 16, 14, 4 и 3 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Также руководитель ОВА сообщил, что погибла 69-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения. Врачи пытались реанимировать ее, но не смогли спасти.

Фото: Запорізька ОВА
Фото: Запорізька ОВА
Фото: Запорізька ОВА

Федоров также опубликовал видео последствий вражеской атаки по Запорожью 22 апреля. На кадрах видно поврежденный многоэтажный дом и горящий автомобиль.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 154-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

Война в Украине, Запорожье, Запорожская область, обстріл, Російська агресія
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