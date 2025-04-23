Обстрел Запорожья 22 апреля: количество пострадавших возросло до 42, среди них – беременная
Количество пострадавших в результате обстрела Запорожья 22 апреля возросло до 42.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.
Обстрел Запорожья 22 апреля: что известно
Обстрел Запорожья произошел около 11:30 22 апреля.
Тогда российские войска сбросили на город две корректируемые авиабомбы.
Первая попала по объекту инфраструктуры, вторая – по жилому дому в густонаселенном районе.
Вражеская атака унесла жизнь тяжелораненой 69-летней женщины – медики пытались ее реанимировать, но спасти так и не смогли.
К 23 апреля количество пострадавших в результате вчерашнего обстрела Запорожья возросло до 42. Семеро из них – дети.
14 человек остаются в больнице, в том числе беременная женщина. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.
В таком же состоянии и пятеро госпитализированных детей. У них диагностировали минно-взрывные травмы, сотрясение мозга, ушибы и резаные раны.
В тяжелом состоянии остается четверо прооперированных пациентов. Один из них – мужчина 67 лет – еще находится в реанимации.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 155-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Иван Федоров
Фото: Иван Федоров