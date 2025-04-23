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Татьяна Забожко, редактор ленты

Обстрел Запорожья 22 апреля: количество пострадавших возросло до 42, среди них – беременная

Обстріл Запоріжжя 23 квітня 2025

Количество пострадавших в результате обстрела Запорожья 22 апреля возросло до 42.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

Обстрел Запорожья 22 апреля: что известно

Обстрел Запорожья произошел около 11:30 22 апреля.

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Тогда российские войска сбросили на город две корректируемые авиабомбы.

Первая попала по объекту инфраструктуры, вторая – по жилому дому в густонаселенном районе.

Вражеская атака унесла жизнь тяжелораненой 69-летней женщины – медики пытались ее реанимировать, но спасти так и не смогли.

К 23 апреля количество пострадавших в результате вчерашнего обстрела Запорожья возросло до 42. Семеро из них – дети.

14 человек остаются в больнице, в том числе беременная женщина. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

В таком же состоянии и пятеро госпитализированных детей. У них диагностировали минно-взрывные травмы, сотрясение мозга, ушибы и резаные раны.

В тяжелом состоянии остается четверо прооперированных пациентов. Один из них – мужчина 67 лет – еще находится в реанимации.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 155-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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обстріл Запоріжжя

Источник: Иван Федоров

Фото: Иван Федоров

Бомба, Война в Украине, Запорожье, обстріл, Російська агресія
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