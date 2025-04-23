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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Одессе прогремел взрыв: в ВСУ предупреждали о ракетной опасности

рятувальник ДСНС
Фото: ГСЧС

В Одессе слышали взрыв около 13:30 в среду, 23 апреля 2025 года.

Это произошло после объявления воздушной тревоги, которая в целом длилась восемь минут.

Взрыв в Одессе 23 апреля

Перед взрывом в Одессе Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали о ракетной опасности для Одесской и Николаевской областей.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 155-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Война в Украине, Взрыв, Одесса
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