В Одессе прогремел взрыв: в ВСУ предупреждали о ракетной опасности

В Одессе слышали взрыв около 13:30 в среду, 23 апреля 2025 года.

Это произошло после объявления воздушной тревоги, которая в целом длилась восемь минут.

Взрыв в Одессе 23 апреля

Перед взрывом в Одессе Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали о ракетной опасности для Одесской и Николаевской областей.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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