Татьяна Забожко, редактор ленты
Потери РФ на 23 апреля: ВСУ ликвидировали 1210 оккупантов и 85 артсистем
Потери врага на 23 апреля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1210 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 155-е сутки полномасштабной войны превысили 944 тыс.
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Потери РФ на 23 апреля 2025
- личного состава – около 944 270 (+1 210);
- танков – 10 691 (+8);
- боевых бронированных машин – 22 307 (+11);
- артиллерийских систем – 26 774 (+85);
- реактивных систем залпового огня – 1 368 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1 141 (+1);
- самолетов – 370;
- вертолетов – 335;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 33 526 (+138);
- крылатых ракет – 3 148;
- кораблей (катеров) ‒ 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 45 621 (+163);
- специальной техники – 3 860 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 155-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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