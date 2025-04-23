Потери РФ на 23 апреля: ВСУ ликвидировали 1210 оккупантов и 85 артсистем

Потери врага на 23 апреля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1210 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 155-е сутки полномасштабной войны превысили 944 тыс.

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Потери РФ на 23 апреля 2025

личного состава – около 944 270 (+1 210);

танков – 10 691 (+8);

боевых бронированных машин – 22 307 (+11);

артиллерийских систем – 26 774 (+85);

реактивных систем залпового огня – 1 368 (+1);

средств противовоздушной обороны – 1 141 (+1);

самолетов – 370;

вертолетов – 335;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 33 526 (+138);

крылатых ракет – 3 148;

кораблей (катеров) ‒ 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 45 621 (+163);

специальной техники – 3 860 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 155-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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