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Татьяна Забожко, редактор ленты

Потери РФ на 23 апреля: ВСУ ликвидировали 1210 оккупантов и 85 артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 23 апреля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1210 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 155-е сутки полномасштабной войны превысили 944 тыс.

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Потери РФ на 23 апреля 2025

  • личного состава – около 944 270 (+1 210);
  • танков – 10 691 (+8);
  • боевых бронированных машин – 22 307 (+11);
  • артиллерийских систем – 26 774 (+85);
  • реактивных систем залпового огня – 1 368 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 1 141 (+1);
  • самолетов – 370;
  • вертолетов – 335;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 33 526 (+138);
  • крылатых ракет – 3 148;
  • кораблей (катеров) ‒ 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 45 621 (+163);
  • специальной техники – 3 860 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 155-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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