Новая атака на Павлоград: пожар в многоэтажке, среди погибших и раненых есть дети

До трех возросло количество погибших в результате ночной атаки на Павлоград Днепропетровской области 25 апреля.

Обновлено в 08:33. Третьей жертвой атаки стал ребенок.

Ночная атака на Павлоград 25 апреля: что известно

25 апреля российские войска второй раз подряд совершили ночную атаку на Павлоград.

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Армия РФ нанесла удар беспилотниками.

В городе произошло несколько возгораний. В частности, в многоэтажке.

По уточненным данным, погибли три человека.

Ранее было установлено, что вражеская атака унесла жизнь 76-летней женщины.

Возраст и пол второго погибшего человека еще не устанавливается.

Третьей жертвой ночной атаки на Павлоград стал ребенок.

Еще восемь человек пострадали.

Шестерых человек госпитализировали. Одна из пациенток находится в тяжелом состоянии.

Состояние других госпитализированных – средней тяжести.

Двум людям оказали помощь на месте. Среди них – 15-летняя девушка.

Отметим, что украинские защитники во время ночной массированной атаки дронов ликвидировали 11 БпЛА.

В результате атаки, кроме Павлограда, произошли пожары в Синельниковском и Самаровском районах. Там возгорания вспыхнули на территории предприятий.

Напомним, что во время вчерашней ночной атаки на Павлоград 24 апреля под ударом находилось промышленное предприятие.

Взрывной волной также задело 14 многоэтажек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 157-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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