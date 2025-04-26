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Валентина Летяк, редактор ленты

Ночная атака на Каменское: дрон попал в многоэтажку, есть погибший и раненые

Нічна атака на Камʼянське

Ночью 26 апреля российские дроны в очередной раз атаковали Каменское Днепропетровской области. Есть разрушения, погибший и пострадавшие.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Последствия ночной атаки дронов на Каменское

По его словам, вражеские дроны нанесли удар по гражданской инфраструктуре, один из них попал в жилую девятиэтажку.

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В результате атаки загорелось две квартиры. По состоянию на утро пожар потушен. В целом изуродованы три многоквартирных дома и шесть авто.

— К сожалению, погиб мужчина. Пострадали четверо: 11-летняя девочка и три женщины, одна из которых — в тяжелом состоянии, — уточнил Лысак.

Также, по его данным, есть последствия и в Днепровском районе: легкие ранения получил мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

Здесь произошло несколько возгораний, повреждены предприятия, разрушено здание, которое не эксплуатировалось.

Всего за ночь подразделения ВК Восток уничтожили над областью 11 беспилотников.

Нічна атака на Камʼянське
Фото: Сергій Лисак
Нічна атака на Камʼянське
Фото: Сергій Лисак
Нічна атака на Камʼянське
Нічна атака на Камʼянське

Накануне в результате атаки российских беспилотников по Павлограду Днепропетровской области погибли три человека: 76-летней женщины, 15-летняя девушка, пол еще одной жертвы устанавливается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 158-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: Сергій Лисак

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