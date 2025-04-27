Ночная атака на Житомир: во время повторного удара РФ пострадали полицейские

Два полицейских и один гражданский человек пострадали во время ночной атаки на Житомир 27 апреля.

Ночная атака на Житомир 27 апреля: что известно

Житомирскую область, как и ряд других регионов Украины, ночью 27 апреля российские войска атаковали ударными беспилотниками.

Часть дронов защитникам неба удалось ликвидировать. Однако обломки БпЛА повлекли за собой пожары.

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Так, горели складское здание и сухая трава.

Кроме того, во время ночной атаки на Житомир было повреждено по меньшей мере 15 жилых домов, промышленные помещения, четыре автомобиля.

Из-за тактики повторных ударов РФ пострадали двое работников Национальной полиции.

Правоохранителям оказывают помощь.

В больнице также гражданский человек – врачи диагностировали у него острую реакцию на стресс.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 159-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Виталий Бунечко, ГСЧС Украины

Фото : ГСЧС

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