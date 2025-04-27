Ночная атака на Житомир: во время повторного удара РФ пострадали полицейские
Два полицейских и один гражданский человек пострадали во время ночной атаки на Житомир 27 апреля.
Ночная атака на Житомир 27 апреля: что известно
Житомирскую область, как и ряд других регионов Украины, ночью 27 апреля российские войска атаковали ударными беспилотниками.
Часть дронов защитникам неба удалось ликвидировать. Однако обломки БпЛА повлекли за собой пожары.
Так, горели складское здание и сухая трава.
Кроме того, во время ночной атаки на Житомир было повреждено по меньшей мере 15 жилых домов, промышленные помещения, четыре автомобиля.
Из-за тактики повторных ударов РФ пострадали двое работников Национальной полиции.
Правоохранителям оказывают помощь.
В больнице также гражданский человек – врачи диагностировали у него острую реакцию на стресс.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 159-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Виталий Бунечко, ГСЧС Украины