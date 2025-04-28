Авария в США: из-за мощного торнадо 130 вагонов поезда сошли с рельсов
В воскресенье около 18:27 мощный торнадо поразил территорию штата Небраска, в результате чего около 130 вагонов товарного поезда с углем сошли с рельсов.
Об этом сообщило местное издание Nebraska Central.
Авария без жертв
По словам свидетеля, на момент аварии в поезде находилось два человека, но никто из них не пострадал.
— Когда я подошел ближе к хвостовой части поезда, то увидел одного из членов бригады. С ним было все в порядке, — говорит Хорхе Вальдес.
Последствия торнадо
С начала апреля торнадо и сильные штормы охватили большие территории юга и среднего запада США.
На прошлой неделе последствия стихии зафиксировали в восьми штатах: Арканзас, Миссури, Кентукки, Индиана, Оклахома, Теннесси, Миссисипи и Канзас.
Десятки тысяч домов были обесточены, сотни тысяч американцев остались без дома. Из-за непогоды один человек погиб, а несколько человек ранены.
По данным Национальной службы погоды, опасность до сих пор существует. Ожидается, что на этой неделе после сильных штормов могут быть наводнения.
Чтобы подготовиться к чрезвычайным ситуациям, власти принимают меры предосторожности.
Источник: Newsweek