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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина

Авария в США: из-за мощного торнадо 130 вагонов поезда сошли с рельсов

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Фото: Pixabay

В воскресенье около 18:27 мощный торнадо поразил территорию штата Небраска, в результате чего около 130 вагонов товарного поезда с углем сошли с рельсов.

Об этом сообщило местное издание Nebraska Central.

Авария без жертв

По словам свидетеля, на момент аварии в поезде находилось два человека, но никто из них не пострадал.

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— Когда я подошел ближе к хвостовой части поезда, то увидел одного из членов бригады. С ним было все в порядке, — говорит Хорхе Вальдес.

Последствия торнадо

С начала апреля торнадо и сильные штормы охватили большие территории юга и среднего запада США.

На прошлой неделе последствия стихии зафиксировали в восьми штатах: Арканзас, Миссури, Кентукки, Индиана, Оклахома, Теннесси, Миссисипи и Канзас.

Десятки тысяч домов были обесточены, сотни тысяч американцев остались без дома. Из-за непогоды один человек погиб, а несколько человек ранены.

По данным Национальной службы погоды, опасность до сих пор существует. Ожидается, что на этой неделе после сильных штормов могут быть наводнения.

Чтобы подготовиться к чрезвычайным ситуациям, власти принимают меры предосторожности.

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Источник: Newsweek

 

Катастрофа, США, Торнадо
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