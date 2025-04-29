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Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы в Днепре: в результате массированной атаки Shahed погиб человек, вспыхнули пожары

ППО
Фото: Генштаб ВСУ

Мощные взрывы в Днепре прогремели вечером во вторник, 29 апреля. Российские войска запустили группу беспилотников для атаки на город.

Взрывы в Днепре в ночь с 29 на 30 апреля — какие последствия

Руководитель ОВА Сергей Лысак подтвердил, что вражеские ударные дроны Shahed действительно зафиксированы в небе над Днепропетровской областью.

По его словам, в результате массированной атаки беспилотников на Днепр погиб один человек.

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В городе вспыхнуло несколько пожаров и повреждены частные дома, рассказали в Днепропетровской ОВА.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение группы запущенных российской армией беспилотников, которые направлялись в сторону Днепра.

Дніпро на карті

Днепр на карте. Фото: Google Maps

В течение дня российские войска били по Никополю FPV-дронами и обстреляли Мировскую общину, рассказали в Днепропетровской ОВА.

По уточненным данным, пострадали четыре человека. Среди них — мужчины в возрасте 41, 51 и 81 года, а также 76-летняя женщина.

В результате российских атак вспыхнул пожар на территории коммунального предприятия и в частном доме. Повреждена пожарная машина.

Войска РФ ударили беспилотником по Новопавловской общине Синельниковского района, в результате чего изувечены дом и хозяйственная постройка.

По уточненной информации, из-за утреннего удара КАБами по Великомихайловской общине ранена 48-летняя женщина, которая сейчас находится на амбулаторном лечении.

По данным Днепропетровской ОВА, разрушен частный дом, еще 12 — побиты, уничтожены два авто и одно разбито, а также зацепило линию электропередач.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 161-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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