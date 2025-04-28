Взрывы в Киеве 29 апреля: ПВО работает по вражеским дронам

Мощные взрывы в Киеве прогремели в ночь на 29 апреля. Российские войска запустили ударные дроны на столицу.

Взрывы в Киеве 29 апреля — какие последствия

В столице работали силы противовоздушной обороны, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. В результате этого жители могли слышать взрывы в Киеве в ночь на 29 апреля.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупредили о зафиксированных ударных дронах Shahed на севере Киевской области, которые держали курс на столицу.

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