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Вікторія Васьковська, редактор сайта

Взрывы в Хмельницкой области 30 апреля: в регионе зафиксировали дроны

дрони Шахед ракети
Фото: Getty Images

В среду, 30 апреля, жители Хмельницкой области могли слышать звуки взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщили корреспонденты Суспільного.

Взрывы в Хмельницкой области сегодня: что известно

В 08:50 в Хмельницкой области объявили воздушную тревогу. Через минуту в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе ударных беспилотников.

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В Хмельницкой области фиксировали несколько вражеских дронов.

— Сейчас вражеские ударные БпЛА наблюдаются на севере Хмельницкой области, курс — южный/западный, — говорится в сообщении ВС ВСУ.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, взрывы в Хмельницкой области сегодня прогремели в 09:17 и 09:35.

По состоянию на 09:55 информации о взрывах в Хмельницкой области от местных властей нет.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 162-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Суспільне
Война в Украине, Взрыв, обстріл, Хмельницкая область
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