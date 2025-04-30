Взрывы в Хмельницкой области 30 апреля: в регионе зафиксировали дроны
В среду, 30 апреля, жители Хмельницкой области могли слышать звуки взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщили корреспонденты Суспільного.
Взрывы в Хмельницкой области сегодня: что известно
В 08:50 в Хмельницкой области объявили воздушную тревогу. Через минуту в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе ударных беспилотников.
В Хмельницкой области фиксировали несколько вражеских дронов.
— Сейчас вражеские ударные БпЛА наблюдаются на севере Хмельницкой области, курс — южный/западный, — говорится в сообщении ВС ВСУ.
По данным мониторинговых Telegram-каналов, взрывы в Хмельницкой области сегодня прогремели в 09:17 и 09:35.
По состоянию на 09:55 информации о взрывах в Хмельницкой области от местных властей нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 162-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.