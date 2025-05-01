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Татьяна Забожко, редактор ленты

Авария на ЛЭП в Полтавской области: без света около тысячи абонентов

Електрика, світло, електроенергія
Фото: Pexels

Ночью 1 мая произошла авария на линии электропередачи (ЛЭП) в Миргородской общине Полтавской области.

Авария на ЛЭП в Полтавской области: что известно

Об аварии на ЛЭП в Полтавской области сообщили в областной военной администрации.

Без света осталось около тысячи абонентов.

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Над возобновлением электроснабжения и установлением причин аварии уже работают аварийные бригады энергетиков.

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