Татьяна Забожко, редактор ленты
Авария на ЛЭП в Полтавской области: без света около тысячи абонентов
Ночью 1 мая произошла авария на линии электропередачи (ЛЭП) в Миргородской общине Полтавской области.
Авария на ЛЭП в Полтавской области: что известно
Об аварии на ЛЭП в Полтавской области сообщили в областной военной администрации.
Без света осталось около тысячи абонентов.
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Над возобновлением электроснабжения и установлением причин аварии уже работают аварийные бригады энергетиков.
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