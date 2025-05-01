Пытали пленных на Луганщине: заочно сообщено о подозрении четырем коллаборационистам
Служба безопасности Украины (СБУ) собрала доказательства против четырех предателей, которые пытали украинских защитников во временно оккупированном Суходольске Луганской области. Им заочно сообщено о подозрении.
Об этом говорится в пресс-службе СБУ.
СБУ заочно сообщила подозрение коллаборационистам
Коллаборационисты ранее работали в исправительной колонии в Суходольске. Когда территорию захватили россияне, они решили сотрудничать с врагом и стали частью так называемой администрации оккупационной тюрьмы.
Речь идет о Кирилле Долгополове, который был руководителем оперативного отдела репрессивного учреждения и трех его подчиненных так называемых инспекторов:
- Леониде Руденко;
- Николая Цветкова;
- Романа Занкова.
По данным следствия, на территории колонии оккупанты создали застенок. Туда привозили украинских военных, которые попали в плен во время боев на Востоке страны.
Злоумышленники избивали пленных резиновыми дубинками и применяли электрический ток, пытаясь заставить их сотрудничать с оккупантами.
На основе собранных доказательств СБУ сообщила всем четырем фигурантам о подозрении в военных преступлениях, а по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц). Им грозит пожизненное заключение.
Поскольку подозреваемые находятся на оккупированной территории, продолжается работа для их поиска и привлечения к ответственности.