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Вікторія Васьковська, редактор сайта

Пытали пленных на Луганщине: заочно сообщено о подозрении четырем коллаборационистам

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Фото: Depositphotos

Служба безопасности Украины (СБУ) собрала доказательства против четырех предателей, которые пытали украинских защитников во временно оккупированном Суходольске Луганской области. Им заочно сообщено о подозрении.

Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

СБУ заочно сообщила подозрение коллаборационистам

Коллаборационисты ранее работали в исправительной колонии в Суходольске. Когда территорию захватили россияне, они решили сотрудничать с врагом и стали частью так называемой администрации оккупационной тюрьмы.

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Речь идет о Кирилле Долгополове, который был руководителем оперативного отдела репрессивного учреждения и трех его подчиненных так называемых инспекторов:

  • Леониде Руденко;
  • Николая Цветкова;
  • Романа Занкова.

По данным следствия, на территории колонии оккупанты создали застенок. Туда привозили украинских военных, которые попали в плен во время боев на Востоке страны.

Злоумышленники избивали пленных резиновыми дубинками и применяли электрический ток, пытаясь заставить их сотрудничать с оккупантами.

На основе собранных доказательств СБУ сообщила всем четырем фигурантам о подозрении в военных преступлениях, а по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц). Им грозит пожизненное заключение.

Поскольку подозреваемые находятся на оккупированной территории, продолжается работа для их поиска и привлечения к ответственности.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Луганская область, СБУ
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