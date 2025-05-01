В Киеве взорвались кассетные боеприпасы после ночной атаки дронов: есть пострадавшая

В микрорайоне Бортничи в Дарницком районе Киева 1 мая зафиксированы взрывы отсроченных кассетных боеприпасов.

Взрывы в Киеве 1 мая

По предварительным данным, их могли разбрасывать российские дроны во время ночной атаки.

Информацию подтвердили в Шевченковской и Дарницкой райгосадминистрациях столицы, а также в Министерстве внутренних дел Украины.

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– В Дарницком районе, в микрорайоне Бортничи, зафиксированы взрывы отсроченных кассетных боеприпасов, которые могли быть разбросаны во время ночной атаки дронов, – сообщили в Шевченковской РГА.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в Дарницком районе произошло около 10 взрывов в лесопарковой зоне.

Также известно о взрыве на крыше жилого дома, в результате которого частично повреждена его кровля.

Пока известно об одном пострадавшем. Информация уточняется

– На месте работают саперы, спасатели и медики. Наряды полиции обеспечивают охрану места происшествия и недопущение посторонних лиц. Вероятно, взрываются кассетные боеприпасы, которые россияне раскинули из БпЛА, но можно сказать точно после проведения специальной экспертизы по определению происхождения этих взрывоопасных элементов, – отметил он.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате детонации боеприпасов пострадала женщина. Она госпитализирована.

– Взрывная часть сбитого дрона сработала с задержкой. Ранена пожилая женщина, жительница Дарницкого района, — заметил Кличко.

Районные службы предупреждают о потенциально опасных остатках от боеприпасов, которые могли упасть во время ночной атаки.

Городские власти призывают жителей не прикасаться к подозрительным предметам на улицах.

На месте работают группы пиротехнической службы. Как сообщили в МВД, полиция ограничила доступ к потенциально опасной территории.

– Доступ на территорию, которая потенциально опасна для граждан, ограничен сотрудниками полиции. Просим с пониманием отнестись к этим временным мерам и придерживаться рекомендаций спасателей и полицейских, – отметили в ведомстве.

Обстрел Украины в ночь на 1 мая

Минувшей ночью армия РФ совершила масштабную атаку дронами на территорию Украины.

В Киевской области зафиксированы повреждения в трех районах.

Жертв и поражений критической инфраструктуры не зафиксированы, однако обломки сбитых беспилотников нанесли ущерб.

По информации Воздушных сил, украинская ПВО уничтожила 74 вражеских дрона, еще 68 исчезли с радаров.

Всего российские войска выпустили по Украине пять ракет типа Искандер-М и 170 ударных беспилотников и дронов-имитаций.

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