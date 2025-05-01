В Киеве взорвались кассетные боеприпасы после ночной атаки дронов: есть пострадавшая
В микрорайоне Бортничи в Дарницком районе Киева 1 мая зафиксированы взрывы отсроченных кассетных боеприпасов.
Взрывы в Киеве 1 мая
По предварительным данным, их могли разбрасывать российские дроны во время ночной атаки.
Информацию подтвердили в Шевченковской и Дарницкой райгосадминистрациях столицы, а также в Министерстве внутренних дел Украины.
– В Дарницком районе, в микрорайоне Бортничи, зафиксированы взрывы отсроченных кассетных боеприпасов, которые могли быть разбросаны во время ночной атаки дронов, – сообщили в Шевченковской РГА.
Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в Дарницком районе произошло около 10 взрывов в лесопарковой зоне.
Также известно о взрыве на крыше жилого дома, в результате которого частично повреждена его кровля.
Пока известно об одном пострадавшем. Информация уточняется
– На месте работают саперы, спасатели и медики. Наряды полиции обеспечивают охрану места происшествия и недопущение посторонних лиц. Вероятно, взрываются кассетные боеприпасы, которые россияне раскинули из БпЛА, но можно сказать точно после проведения специальной экспертизы по определению происхождения этих взрывоопасных элементов, – отметил он.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате детонации боеприпасов пострадала женщина. Она госпитализирована.
– Взрывная часть сбитого дрона сработала с задержкой. Ранена пожилая женщина, жительница Дарницкого района, — заметил Кличко.
Районные службы предупреждают о потенциально опасных остатках от боеприпасов, которые могли упасть во время ночной атаки.
Городские власти призывают жителей не прикасаться к подозрительным предметам на улицах.
На месте работают группы пиротехнической службы. Как сообщили в МВД, полиция ограничила доступ к потенциально опасной территории.
– Доступ на территорию, которая потенциально опасна для граждан, ограничен сотрудниками полиции. Просим с пониманием отнестись к этим временным мерам и придерживаться рекомендаций спасателей и полицейских, – отметили в ведомстве.
Обстрел Украины в ночь на 1 мая
Минувшей ночью армия РФ совершила масштабную атаку дронами на территорию Украины.
В Киевской области зафиксированы повреждения в трех районах.
Жертв и поражений критической инфраструктуры не зафиксированы, однако обломки сбитых беспилотников нанесли ущерб.
По информации Воздушных сил, украинская ПВО уничтожила 74 вражеских дрона, еще 68 исчезли с радаров.
Всего российские войска выпустили по Украине пять ракет типа Искандер-М и 170 ударных беспилотников и дронов-имитаций.