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Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы в Киеве 1 мая: россияне запустили дроны для атаки на столицу

Атака дронів на Київ 12 квітня 2025
Фото: ГСЧС

Российские войска пытались атаковать Киев в ночь на 1 мая, поэтому жители и гости столицы могли слышать мощные взрывы.

Взрывы в Киеве в ночь на 1 мая — какие последствия

Силы противовоздушной обороны (ПВО) работали над ликвидацией угрозы в небе над Киевом, подтвердила городская военная администрация.

По этой причине могли раздаваться мощные взрывы в Киеве ночью сегодня, 1 мая.

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Київ на карті

Киев на карте. Фото: Google Maps

Как сообщили в Киевской областной военной администрации, под столицей также работали силы ПВО по вражеским дронам.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 163-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Київ, Киевская область
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