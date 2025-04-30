Взрывы в Киеве 1 мая: россияне запустили дроны для атаки на столицу

Российские войска пытались атаковать Киев в ночь на 1 мая, поэтому жители и гости столицы могли слышать мощные взрывы.

Взрывы в Киеве в ночь на 1 мая — какие последствия

Силы противовоздушной обороны (ПВО) работали над ликвидацией угрозы в небе над Киевом, подтвердила городская военная администрация.

По этой причине могли раздаваться мощные взрывы в Киеве ночью сегодня, 1 мая.

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Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о зафиксированных вражеских ударных БпЛА в направлении столицы Украины.

Как сообщили в Киевской областной военной администрации, под столицей также работали силы ПВО по вражеским дронам.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 163-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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