Юлия Захарченко, редактор ленты
Взрывы в Киеве 1 мая: россияне запустили дроны для атаки на столицу
Российские войска пытались атаковать Киев в ночь на 1 мая, поэтому жители и гости столицы могли слышать мощные взрывы.
Взрывы в Киеве в ночь на 1 мая — какие последствия
Силы противовоздушной обороны (ПВО) работали над ликвидацией угрозы в небе над Киевом, подтвердила городская военная администрация.
По этой причине могли раздаваться мощные взрывы в Киеве ночью сегодня, 1 мая.
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Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о зафиксированных вражеских ударных БпЛА в направлении столицы Украины.
Как сообщили в Киевской областной военной администрации, под столицей также работали силы ПВО по вражеским дронам.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 163-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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