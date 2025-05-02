РФ нанесла авиаудар по Донецкой области: погибла женщина, есть раненые
В результате очередной атаки российских войск в Донецкую область 2 мая по меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Обстрел Донетчины 2 мая
Около полудня враг сбросил авиабомбу на село Клиново, принадлежащее к Константиновской общине.
В результате удара погибла 66-летняя женщина, а также был поврежден жилой дом.
Также под огнем оказалась Константиновка — оккупанты обстреляли город из артиллерии.
Два человека получили ранения. Известно о повреждениях жилого дома, магазина, кафе, аптек, двух промышленных зданий и четырех объектов инфраструктуры.
Еще один пострадавший зафиксирован в Покровске — человек получил ранения в результате обстрела.
Местные власти призывают жителей области не медлить с эвакуацией: оставаться на Донетчине чрезвычайно опасно.
Напомним, 1 мая российские оккупанты нанесли дроновый удар по Запорожью. В результате вражеского обстрела пострадали 29 человек.
Фото: Донецкая ОВА