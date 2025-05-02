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Анастасия Кожушко, редактор ленты

РФ нанесла авиаудар по Донецкой области: погибла женщина, есть раненые

Рятувальники ДСНС
Фото: ГСЧС

В результате очередной атаки российских войск в Донецкую область 2 мая по меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Обстрел Донетчины 2 мая

Около полудня враг сбросил авиабомбу на село Клиново, принадлежащее к Константиновской общине.

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В результате удара погибла 66-летняя женщина, а также был поврежден жилой дом.

Также под огнем оказалась Константиновка — оккупанты обстреляли город из артиллерии.

Два человека получили ранения. Известно о повреждениях жилого дома, магазина, кафе, аптек, двух промышленных зданий и четырех объектов инфраструктуры.

обстріл Дорнеччини

Фото: Донецька ОВА

Еще один пострадавший зафиксирован в Покровске — человек получил ранения в результате обстрела.

Местные власти призывают жителей области не медлить с эвакуацией: оставаться на Донетчине чрезвычайно опасно.

Напомним, 1 мая российские оккупанты нанесли дроновый удар по Запорожью. В результате вражеского обстрела пострадали 29 человек.

Фото: Донецкая ОВА

Война в Украине, Донецкая область, обстріл
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