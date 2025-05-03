Атака на Запорожье 1 мая: количество пострадавших снова возросло, двое – в тяжелом состоянии

Вторые сутки продолжает расти количество пострадавших после атаки в Запорожье в ночь на 2 мая.

Атака на Запорожье 1 мая: что известно

Всего за 15 минут, с 22:05 до 22:20, пока продолжалась массированная атака на Запорожье 1 мая, российские войска нанесли по меньшей мере 10 ударов беспилотниками.

В городе повреждено 27 многоэтажек, более 10 частных домов, нежилые здания, университет.

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Также разрушены помещения Запорожского электровозоремонтного завода (ЗЕРЗ).

Локомотиворемонтный завод в Запорожье, отметили в Укрзализныце, – это чисто гражданское предприятие, специализирующееся на ремонте пассажирских электровозов.

Пожар там не могли потушить до утра 2 мая.

К счастью, дежурный персонал предприятия находился в укрытии, поэтому раненых или погибших среди сотрудников нет.

Однако количество раненых из-за других ударов во время той атаки на Запорожье, которых еще в полдень 2 мая было 31, к утру 3 мая уже возросло до 33. Двое из травмированных – дети.

Преимущественно пострадавшие получили минно-взрывные травмы, переломы и ожоги.

В больнице остается шесть человек.

Двое – в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 165-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Иван Федоров, Укрзализныця

Фото: Запорожская ОВА

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