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Марта Бондаренко, редактор ленты

Россияне сбросили на прифронтовой Орехов восемь КАБов, есть раненые

Взрывы в Орехове 4 мая 2025 года: что известно

Российские оккупанты ударили управляемыми авиационными бомбами по прифронтовому городу Орехов, что в Пологовском районе Запорожской области.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Удар по Орехову

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По словам Ивана Федорова, по меньшей мере восемь вражеских КАБов атаковали город. В результате ударов разрушены жилые дома. По состоянию на сейчас известно о двух раненых.

Последствия атаки устанавливаются.

Взрывы в Орехове 4 мая 2025 года: что известно Фото 1

Фото: Запорізька ОВА

Орехов на карте

Через город Орехов проходит дорога в Запорожье.

Взрывы в Орехове 4 мая 2025 года: что известно Фото 2

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 166-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Война в Украине, Взрыв, Запорожская область
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