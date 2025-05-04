Марта Бондаренко, редактор ленты
Россияне сбросили на прифронтовой Орехов восемь КАБов, есть раненые
Российские оккупанты ударили управляемыми авиационными бомбами по прифронтовому городу Орехов, что в Пологовском районе Запорожской области.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Удар по Орехову
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По словам Ивана Федорова, по меньшей мере восемь вражеских КАБов атаковали город. В результате ударов разрушены жилые дома. По состоянию на сейчас известно о двух раненых.
Последствия атаки устанавливаются.
Орехов на карте
Через город Орехов проходит дорога в Запорожье.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 166-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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