Россияне сбросили на прифронтовой Орехов восемь КАБов, есть раненые

Российские оккупанты ударили управляемыми авиационными бомбами по прифронтовому городу Орехов, что в Пологовском районе Запорожской области.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Удар по Орехову

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По словам Ивана Федорова, по меньшей мере восемь вражеских КАБов атаковали город. В результате ударов разрушены жилые дома. По состоянию на сейчас известно о двух раненых.

Последствия атаки устанавливаются.

Орехов на карте

Через город Орехов проходит дорога в Запорожье.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 166-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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