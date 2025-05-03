Взрывы в Киеве 4 мая: россияне атаковали столицу дронами
Ночью 4 мая в Киеве во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. В столице работали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.
Взрывы в Киеве: что известно
В ночь на 4 мая в столице прогремела серия взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов с северного направления.
— Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом, — отмечается в КГВА.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что, по предварительной информации, падение обломков российских беспилотников было зафиксировано сразу в трех районах столицы — Оболонском, Шевченковском и Святошинском.
— — В Оболонском районе в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля. Также произошло возгорание на верхних этажах жилого дома, — впоследствии добавил он.
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