Взрывы в Киеве 4 мая: россияне атаковали столицу дронами

Ночью 4 мая в Киеве во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. В столице работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

Взрывы в Киеве: что известно

В ночь на 4 мая в столице прогремела серия взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов с северного направления.

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— Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом, — отмечается в КГВА.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что, по предварительной информации, падение обломков российских беспилотников было зафиксировано сразу в трех районах столицы — Оболонском, Шевченковском и Святошинском.

— — В Оболонском районе в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля. Также произошло возгорание на верхних этажах жилого дома, — впоследствии добавил он.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 166-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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