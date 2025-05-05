В Нидерландах бросили дымовую шашку в Туска и Схофа
В Вагенингене неизвестные бросили дымовую шашку в премьер-министров Нидерландов Дика Схофа и Польши Дональда Туска.
Неизвестные бросили дымовую шашку в премьеров Нидерландов и Польши
Как сообщает NOS, дымовую шашку на сцену бросили во время мероприятия по случаю годовщины освобождения Нидерландов от немецкой оккупации.
На кадрах, которые начали распространять в социальных сетях, можно увидеть, что Дональда Туска и Дика Схофа сразу после этого вывели со сцены охранники.
Утверждается, что дымовую шашку бросили после речи премьер-министра Польши.
Иностранные журналисты сообщили, что перед инцидентом, когда выступал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, неизвестные лица из толпы якобы выкрикивали пропалестинские лозунги.
Как сообщают корреспонденты, на месте происшествия в нидерландском Вагенингене задержали нескольких человек.