В Нидерландах бросили дымовую шашку в Туска и Схофа

В Вагенингене неизвестные бросили дымовую шашку в премьер-министров Нидерландов Дика Схофа и Польши Дональда Туска.

Неизвестные бросили дымовую шашку в премьеров Нидерландов и Польши

Как сообщает NOS, дымовую шашку на сцену бросили во время мероприятия по случаю годовщины освобождения Нидерландов от немецкой оккупации.

На кадрах, которые начали распространять в социальных сетях, можно увидеть, что Дональда Туска и Дика Схофа сразу после этого вывели со сцены охранники.

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Утверждается, что дымовую шашку бросили после речи премьер-министра Польши.

Иностранные журналисты сообщили, что перед инцидентом, когда выступал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, неизвестные лица из толпы якобы выкрикивали пропалестинские лозунги.

Как сообщают корреспонденты, на месте происшествия в нидерландском Вагенингене задержали нескольких человек.

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