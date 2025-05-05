Укр Рус
Укр Рус
Популярные Объясняем
Нужно ли включать фары днем в городе и когда это обязательно
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 мая
Пенсии с 1 мая 2025: что изменится и кому повысят выплаты
Зеленский – гостям на параде в РФ 9 мая: Мы не будем давать вам никаких гарантий
Инфографика
Состояние и недвижимость Даниэля Дюбуа: сколько зарабатывает Динамит
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Нидерландах бросили дымовую шашку в Туска и Схофа

Кинули шашку в Туска і Схофа
Фото: Факти ICTV

В Вагенингене неизвестные бросили дымовую шашку в премьер-министров Нидерландов Дика Схофа и Польши Дональда Туска.

Неизвестные бросили дымовую шашку в премьеров Нидерландов и Польши

Как сообщает NOS, дымовую шашку на сцену бросили во время мероприятия по случаю годовщины освобождения Нидерландов от немецкой оккупации.

На кадрах, которые начали распространять в социальных сетях, можно увидеть, что Дональда Туска и Дика Схофа сразу после этого вывели со сцены охранники.

Сейчас смотрят

Утверждается, что дымовую шашку бросили после речи премьер-министра Польши.

Иностранные журналисты сообщили, что перед инцидентом, когда выступал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, неизвестные лица из толпы якобы выкрикивали пропалестинские лозунги.

Как сообщают корреспонденты, на месте происшествия в нидерландском Вагенингене задержали нескольких человек.

Читайте также
Признание территорий Украины за РФ станет исторической ошибкой для Трампа — советник Туска
Советник Туска предостерег Трампа от "исторической ошибки" в отношении России

Дональд Туск, Нидерланды, Польша
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь