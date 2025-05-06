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Татьяна Забожко, редактор ленты

Обстрел Краматорска: РФ нанесла 7 ударов по городу, есть погибший и раненые

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Фото: Getty Images

Один человек погиб и двое получили ранения при обстреле Краматорска 6 мая.

Обстрел Краматорска 6 мая: что известно

При обстреле Краматорска 6 мая российские войска нанесли семь ударов.

Вражеские удары, по предварительным данным начальника городской военной администрации Александра Гончаренко, пришлись по промышленной зоне.

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Вскоре стало известно, что вражеский обстрел Краматорска унес жизнь одного человека.

Еще два человека получили ранения.

Один из раненых, отмечают в горсовете, находится в тяжелом состоянии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 168-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Краматорский городской совет

Война в Украине, Краматорск, обстріл, Російська агресія
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