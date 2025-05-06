Обстрел Краматорска: РФ нанесла 7 ударов по городу, есть погибший и раненые

Один человек погиб и двое получили ранения при обстреле Краматорска 6 мая.

Обстрел Краматорска 6 мая: что известно

При обстреле Краматорска 6 мая российские войска нанесли семь ударов.

Вражеские удары, по предварительным данным начальника городской военной администрации Александра Гончаренко, пришлись по промышленной зоне.

Сейчас смотрят

Вскоре стало известно, что вражеский обстрел Краматорска унес жизнь одного человека.

Еще два человека получили ранения.

Один из раненых, отмечают в горсовете, находится в тяжелом состоянии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 168-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Краматорский городской совет

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.