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Удар КАБами по Днепропетровщине: погибла женщина, еще восемь человек – в больнице

Атака на Покровську громаду 6 травня 2025
Фото: Сергій Лисак
Атака на Покровську громаду 6 травня 2025
Фото: Сергій Лисак
Атака на Покровську громаду 6 травня 2025
Фото: Сергій Лисак
Атака на Покровську громаду 6 травня 2025
Атака на Покровську громаду 6 травня 2025
Атака на Покровську громаду 6 травня 2025

Один человек погиб и еще восемь получили ранения во время вечерних обстрелов Покровской общины Днепропетровской области 6 мая.

Тело 82-летней женщины достали из-под завалов дома утром 7 мая.

Обстрел Покровской общины 6 мая: что известно

Обстрел Покровской общины Синельниковского района Днепропетровщины произошел вечером 6 мая.

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Тогда российская армия ударила по территории Покровской общины корректируемыми авиабомбами.

Вражескими ударами россияне повредили 12 частных домов, газопровод и линию электропередачи.

Ранения получили восемь человек. Их всех госпитализировали.

Двое пострадавших, отмечает Сергей Лысак, находятся в тяжелом состоянии.

Утром 7 мая спасатели обнаружили под завалами разрушенного дома тело 82-летней женщины.

Отметим, что Никопольский район российские оккупанты атаковали дроном-камикадзе и артиллерией.

Информация о последствиях обстрелов еще уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 169-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

Бомба, Война в Украине, Днепропетровская область, Російська агресія
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