Удар КАБами по Днепропетровщине: погибла женщина, еще восемь человек – в больнице
Один человек погиб и еще восемь получили ранения во время вечерних обстрелов Покровской общины Днепропетровской области 6 мая.
Тело 82-летней женщины достали из-под завалов дома утром 7 мая.
Обстрел Покровской общины 6 мая: что известно
Обстрел Покровской общины Синельниковского района Днепропетровщины произошел вечером 6 мая.
Тогда российская армия ударила по территории Покровской общины корректируемыми авиабомбами.
Вражескими ударами россияне повредили 12 частных домов, газопровод и линию электропередачи.
Ранения получили восемь человек. Их всех госпитализировали.
Двое пострадавших, отмечает Сергей Лысак, находятся в тяжелом состоянии.
Утром 7 мая спасатели обнаружили под завалами разрушенного дома тело 82-летней женщины.
Отметим, что Никопольский район российские оккупанты атаковали дроном-камикадзе и артиллерией.
Информация о последствиях обстрелов еще уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 169-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак