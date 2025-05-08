Атака на Запорожье 6 мая: количество пострадавших возросло до семи
Количество раненых в результате массированной атаки на Запорожье 6 мая возросло до семи.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Запорожье 6 мая: что известно
За прошедший день к врачам за медицинской помощью обратились еще двое мужчин и одна женщина, которые пострадали во время атаки на Запорожье с 21:59 до 22:25 6 мая.
Таким образом количество раненых уже достигло семи.
Эти трое пострадавших, как и двое, о которых стало известно ранее, будут лечиться амбулаторно.
В больнице в состоянии средней тяжести остаются мужчины 35 и 49 лет.
Психологическую помощь оказали 12 взрослым и ребенку.
Напомним, что вечером 6 мая российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками типа Shahed, разрушив один частный дом и повредив еще 14.
Подверглись разрушениям тогда также семь многоэтажек, 10 автомобилей и объекты инфраструктуры, в частности критической.
Из-за этого два часа без света было более 42 тыс. абонентов в двух районах города.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 170-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Иван Федоров
Фото: Запорожская ОВА