Атака на Запорожье 6 мая: количество пострадавших возросло до семи

Количество раненых в результате массированной атаки на Запорожье 6 мая возросло до семи.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Запорожье 6 мая: что известно

За прошедший день к врачам за медицинской помощью обратились еще двое мужчин и одна женщина, которые пострадали во время атаки на Запорожье с 21:59 до 22:25 6 мая.

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Таким образом количество раненых уже достигло семи.

Эти трое пострадавших, как и двое, о которых стало известно ранее, будут лечиться амбулаторно.

В больнице в состоянии средней тяжести остаются мужчины 35 и 49 лет.

Психологическую помощь оказали 12 взрослым и ребенку.

Напомним, что вечером 6 мая российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками типа Shahed, разрушив один частный дом и повредив еще 14.

Подверглись разрушениям тогда также семь многоэтажек, 10 автомобилей и объекты инфраструктуры, в частности критической.

Из-за этого два часа без света было более 42 тыс. абонентов в двух районах города.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 170-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Иван Федоров

Фото: Запорожская ОВА

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